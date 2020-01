Devil May Cry 3 en Switch contará con un par de sorpresas

La tercera entrega de Devil May Cry llegará al Nintendo Switch el próximo 20 de febrero bajo la promesa de ser una edición especial. Pero ¿qué tan especial será? Bueno, de acuerdo con Matt Walker, productor de Capcom, los fans podrán esperar un par de sorpresas.

En un pequeño vídeo en Twitter, Walker mencionó que Devil May Cry 3 Special Edition contará con un par de agregados que sin duda sorprenderán a más de uno. Aunque no especificó qué tipo de extras serán, sí comentó que tendremos más noticias sobre esto el próximo 16 de enero, 30 de enero y 13 de febrero.

A SSSpecial mini developer update on #DevilMayCry 3 Special Edition for #NintendoSwitch from producer Matt Walker (@retrootoko) pic.twitter.com/FgqY38swgn

