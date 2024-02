¿Xbox está detrás de sus propias filtraciones?

Durante las últimas semanas, múltiples filtraciones y rumores apuntaban a la llegada de títulos como Starfield e Indiana Jones and the Great Circle, exclusivas de Xbox, al PlayStation 5. Sin embargo, la presentación oficial que se llevó a cabo hace unos días confirmó que esto no sucederá. En su lugar, se habló de solo cuatro títulos. De esta forma, muchos han comenzado a especular que todo esto fue una táctica por parte de los mismos miembros de marketing de Xbox.

La principal pieza de información que ha alimentado este pensamiento, es el hecho de que anunciar que cuatro títulos medianos, como lo serían Hi-Fi Rush y Pentiment, llegarán a PS5 y Switch, no sería un golpe fuerte para la comunidad, como lo podrían ser las exclusivas AAA que tiene el nombre de Bethesda. De esta forma, los rumores elevan la situación, para que así la verdad no resulte ser un golpe tan grande.

Al respecto, el usuario conocido como SneakersSO ha señalado que hace un par de años trabajó en el área de marketing de Microsoft, en donde descubrió que múltiples rumores sobre la compañía fueron filtrados por ellos mismos para monitorear la reacción del público. De esta forma, el anuncio oficial ya tendría en consideración la opinión de los consumidores.

Esta revelación fue suficiente para que muchos usuarios del internet, especialmente aquellos que reaccionan fuertemente a cualquier pieza de información, comenzaran a señalar que esto mismo sucedió durante las últimas en Xbox, aunque por el momento esto es solo una especulación, y no hay algún detalle que logre confirmar que esto pasó en esta ocasión.

Sin embargo, tampoco hay algo que nos asegure que Xbox no empleó alguna táctica en esta ocasión. Recordemos que todo comenzó con una serie de registros que apuntaban a la llegada de Hi-Fi Rush a PlayStation 5 y Nintendo Switch. Después de esto, múltiples medios comenzaron a reportar la llegada de títulos como Sea of Thieves y Pentiment a estas consolas. Este caso llegó a un punto crítico después de que se dio a conocer que podría suceder lo mismo con Starfield.

Después de esto, vimos como más y más información apuntaba a la llegada de múltiples juegos de Xbox a PS5 y Nintendo Switch. A la par, reportes con una mayor veracidad e información oficial compartida por el más reciente informe fiscal le dieron un par de sustentos a todos los rumores que vimos en los últimos días, especialmente a aquellos que señalaban que Xbox podría convertirse en un publisher third party.

Sin embargo, la semana pasada se llevó a cabo una presentación oficial en donde todas las dudas llegaron a su fin. Xbox solo llevará cuatro juegos a otras consolas, y ninguno de estos será Starfield o Indiana Jones and the Great Circle. De esta forma, muchos han llegado a señalar que esta solo fue una táctica publicitaría para promover a la compañía y a Game Pass como los únicos lugares en donde solo se pueden disfrutar de estos dos títulos de Bethesda.

Si bien esta es una posibilidad, nada asegura que esto sea así. Al final del día, solo tendremos que esperar para ver cómo es que los accionistas y el mercado reaccionan a este movimiento, que es lo que verdaderamente le importa a Microsoft. En temas relacionados, confirman evento de Xbox para junio de este año. De igual forma, estos fueron todos los anuncios de la presentación de la semana pasada.

Nota del Editor:

No es un secreto que las compañías filtran su misma información. Esta es una táctica muy conocida, y la cual se emplea para ver qué dirección se debe de tomar. Sin embargo, esto usualmente se usa para cosas de escala pequeña o mediana, algo tan grande como lo que sucedió con Xbox, bien podría ser algo que se salió de control, y no pudo estar en control de la compañía.

Vía: Icon Era