Xbox anuncia paquete que incluye un control y tenis inspirados en Space Jam

Xbox no solo está trabajando junto a Warner Bros. para crear un beat’em up y controles inspirados en Space Jam: A New Legacy, sino que también veremos un par de tenis Nike edición especial que ningún fan de los Looney Tunes se puede perder.

Por medio de un comunicado, Microsoft ha revelado que el próximo 15 de julio estará disponible un paquete especial que incluye un control de Xbox y un par de LeBron 18 Low. Estos productos se pueden conseguir en la aplicación de Nike SNKRS. Lamentablemente, esta promoción solo estará disponible en América del Norte.

Tanto el control como los tenis, tienen un diseño inspirado en El Correcaminos y El Coyote. El periférico para Xbox nos ofrece detalles como el logo de ACME, y la frase de “Beep! Beep!” Por otro lado, los LeBron 18 Low son algo más llamativos, ya que el tenis derecho cuenta con la presencia del Correcaminos, mientras que en el izquierdo encontramos a Wile E. Coyote.

Este paquete estará disponible en la aplicación de Nike SNKRS el próximo 15 de julio. Por su parte, la película de Space Jam: A New Legacy se estrenará el 16 de julio de 2021. En temas relacionados, aquí puedes ver los controles de Xbox inspirados en esta cinta. De igual forma, este es el primer gameplay del beat’em up de Space Jam.

Vía: Xbox