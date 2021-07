Recordando al maravilloso Profesor Layton

En este maravilloso medio de entretenimiento existen grandes proyectos que quisiéramos seguir disfrutando por décadas, así como es el caso de Super Mario, The Legend Of Zelda y por supuesto Dragon Quest. Desafortunadamente no todas las franquicias tienen el éxito previsto y terminan por desaparecer.

El día de hoy quiero platicarles sobre una de mis franquicias favoritas, Professor Layton, de uno de mis Desarrolladores favoritos, LEVEL 5, quien desafortunadamente no traerá más juegos al resto del mundo.

El desarrollador ubicado en Fukuoka nos ha deleitado con títulos como Dragon Quest 8 “Journey of the Cursed King” de la mano de Square Enix, al igual que la novena entrega de la fabulosa serie de Yuji Hori, Dragon Quest 9 “Sentinels of the Starry Skies”. En 2010 nos sorprendieron con el espectacular y visualmente hermoso Nino Kuni “Wrath of the White Witch”, meses después de la entrega para Nintendo DS.

Posteriormente vimos sorpresas como Fantasy Life para Nintendo 3ds y la popular saga de Yokai Watch.

A la fecha LEVEL 5 me parece una desarrolladora que no supimos darle el respeto qué merecía, sus juegos me parecen maravillosos, pero lamentablemente no tuvieron un gran apoyo y sus ventas raramente no eran altas.

La saga de Professor Layton comienza en la popular portátil de Nintendo en 2007, cuando sale “Professor Layton and the Curious Village” para el Nintendo DS. Desde entonces el muy querido Hershel Layton, protagonista de la franquicia ha tenido varias apariciones, incluyendo su debut en la pantalla grande. LEVEL 5 nos entregó lo qué en mi opinión es la mejor película inspirada en un videojuego, en el año 2009 cuando pudimos disfrutar “Professor Layton and the Eternal Diva”. Verdaderamente una gran adaptación y para mi una entrega completamente a la altura de los videojuegos.

He tenido la oportunidad de jugar toda la saga de Professor Layton y me parece sumamente atractivo el hecho de que nosotros como jugadores tuvimos la oportunidad de jugar la primer trilogía que comenzó con Professor Layton “Curious Village”, después tuvimos “The Diabolical Box” y finalmente jugamos “Unwound Future”. Estos tres juegos tuvieron su entrega en el Nintendo DS, y a partir de aquí la saga regresa a hacer una trilogía que es la precuela de ésta.

En 2009, también para el Nintendo DS tuvimos “The Last Specter”, el cual en mi opinión también es un gran juego y en la línea del tiempo es el primer capítulo de la franquicia. A partir de ahí saltamos a la ya comentada película “The Eternal Diva”.

Algunos en su momento pensamos que la saga terminaría con la salida del Nintendo 3DS y que sería un gran recuerdo que tendríamos por siempre en el Nintendo DS, afortunadamente estábamos equivocados. En el 3DS tuvimos la continuación y el final de la trilogía con “The Miracle Mask” y en 2014 con “The Azran Legacy”.

Los jugadores de Professor Layton siempre queremos más, y también tuvimos un spinoff que en mi opinión es el mejor crossover de la historia en el mundo de los videojuegos “Professor Layton vs Phoenix Wright” en el que considero hay una mezcla perfecta en la resolución de acertijos, mecánica de Professor Layton, con la búsqueda de pistas para defender a un acusado en Phoenix Wright.

Finalmente la última entrega “Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionares’ Conspiracy” juego en el que el Layton desaparece e interpretamos a su hija Katrielle y debemos buscar a Hershel. En mi opinión es un buen juego, pero no está a la altura de las dos trilogías anteriores.

La franquicia de Professor Layton me parece maravillosa por varias razones, primero qué nada el diseño de niveles me parece muy sencillo, pero esto no es malo. De hecho es sorprendente explorar pueblos pequeños, y llevarte la sorpresa de que debajo de una coladera puedes acceder a otra ciudad completamente secreta, y los escenarios me parecen memorables.

Otra cosa increíble que extraño de la saga es a los personajes. El saber que no volveremos a ver otro título en el que Hershel Layton es el protagonista y no podremos ver las increíbles interacciones con su asistente Emmy y su aprendiz de 7 años Luke Triton, es bastante triste.

El gameplay de los juegos consiste en ir resolviendo acertijos para progresar en la historia, o para interactuar con NPC’s. Los juegos los podemos describir como Visual Novel y como Point and Click, esto muchas veces aburre a jugadores, y creo que a veces me pasa con algunos juegos. Pero aquí la ejecución es tan buena, el desarrollo de ideas y cómo es que la narrativa sigue avanzando te mantendrá al borde de tu asiento.

Algo un poco negativo que encuentro en algunos juegos es que a veces el desarrollo de historia puede llegar a ser un poco predecible y aunque tu vayas en el capítulo cinco del juego, puedes saber en qué terminará el capítulo diez, esto me pasó algunas veces. Pero no me mal entiendan, es algo que casi nunca pasa, y realmente la franquicia te terminará sorprendiendo muchas más veces de las que uno espera.

Creo que en la actualidad necesitamos más juegos con gameplay retador, y no en un sentido de agilidad en las manos, sino habilidad mental. Yo he podido experimentar muchísimo con este tipo de juegos, o cosas como Lumines, Tetris, Picross, Brain Age, juegos tácticos como Fire Emblem que también te ponen a pensar cada decisión. Me preocupa que las generaciones nuevas tengan propuestas y se les entreguen títulos qué desde antes de pensar en su historia y su gameplay, plantean la forma en que van a monetizar y sangrar la cartera del jugador, incluso antes de pensar en sus mecánicas de juego. Desafortunadamente hemos trascendido en su mayoría, de que el mejor jugador será el que tenga mejor estrategia, mejores habilidades, reflejos y hemos pasado a que en muchos casos el ganador será el que tenga la cuenta más fuerte, casos como en los juegos gatcha, o en cosas como Hearthstone que necesitas muy buenas cartas para poder vencer al rival.

Por todo lo mencionado anteriormente, es que yo aplaudo los esfuerzos de propuestas como Mario + Rabbids Kingdom Battles y recientemente nos enteramos de que su secuela ya se encuentra en desarrollo. Creo que los videojuegos más allá de presentarnos buenas historias, tener una divertida jugabilidad y demás, deben de ser sumamente entretenidos, y creo que la saga de Professor Layton refleja demasiado el sentimiento de estar horas atorado en un puzzle y finalmente lograrlo resolver, lo cual te permite avanzar en la narrativa, ese para mi es el verdadero sentimiento de satisfacción que deberían de aspirar los desarrolladores, que el jugador logró resolver el problema que ellos crearon, y no de qué la satisfacción venga de microtransacciones como la compra de artículos cosméticos por ejemplo.

Sin duda cuando pienso en la saga, se me vienen a la mente los puzzles, los personajes, las localizaciones, pero algo que creo que me parece asombroso es la banda sonora. Desde hace años que escuché la música, me sigue pareciendo algo inconfundible, no utiliza instrumentos muy convencionales y esto resulta en un soundtrack muy diferente, lo cual en mi opinión es algo muy especial y único.

Creo que es innegable el espectacular talento que tiene Akihiro Hino, y aunque ya no podemos apoyar sus futuros proyectos, podemos dar difusión a sus grandes proyectos y en mi opinión hizo un gran trabajo por el lado artístico y creativo en LEVEL 5.

Professor Layton es una serie que siempre recordaré con mucho cariño y definitivamente invitaría a cualquiera a probar sus juegos si está en su interés y en sus posibilidades encontrarlos, desafortunadamente ya es una serie cara y que por lo menos en territorio mexicano, con escasez.