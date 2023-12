¿Will Smith volverá en la secuela de Soy Leyenda?

Hace ya bastantes años se lanzó un remake de el Último Hombre sobre la Tierra, el cual llevaba el nombre de Soy Leyenda, con una historia que en su momento no fue tan bien aceptada, pero conservando algunos fanáticos que han pedido por años una secuela debido al final alternativo que nos presentaron. Con eso en mente, los productores se fijaron y confirmaron la nueva cinta, pero a la par surgió la pregunta de si volvería el actor del papel principal, Will Smith.

La incógnita surgió debido a que Will Smith cometió un error durante la ceremonia de los óscares del año 2022, cuando se subió al escenario de los premios y le ha dado una bofetada a Chris Rock por cierto chiste que dio a la audiencia en relación a su esposa. Desde ese momento Hollywood dio por vetado a Smith del gremio hasta que finalmente dio una disculpa pública a la audiencia y al comediante que sufrió el golpe.

Mediante una nueva entrevista, el actor confirmó que la película es una realidad y sucederá pronto en colaboración con Michael B. Jordan, agregando que prepararon el guión en relación al final alternativo, eso para justificar que el protagonista logró sobrevivir ante la catástrofe.

Aquí puedes checar un fragmento:

Will Smith gives ‘I Am Legend 2’ Update & Explains How He Plans To Resurrect His Dead Character Robert Neville #RedSeaIFF23 pic.twitter.com/C9JbM6No9I

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 2, 2023