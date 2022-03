Tras haber aceptado el Óscar como Mejor Actor, Will Smith emitió una disculpa por lo sucedido con Chris Rock, sin embargo, esta disculpa en realidad estaba dirigida hacia los asistentes del evento. Ahora, el actor compartió otra disculpa, en esta ocasión dirigida hacia el público en general, y acá puedes ver qué dice.

Mediante su cuenta de Instagram, Smith compartió el siguiente mensaje:

“La violencia en cualquiera de sus formas en venenosa y destructiva. Mi comportamiento la noche pasada durante los Premios Óscar fue inaceptable e inexcusable. Las bromas contra mi persona forman parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Me gustaría disculparme contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son un indicador del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad.

También me quiero disculpar hacia la Academia, los productores del evento, todos los asistentes y todos los espectadores alrededor del mundo. Me quiero disculpar con la Familia Williams y mi familia de King Richard. Me arrepiento profundamente que mi comportamiento fue manchado cuando de lo contrario pudo haber sido un viaje increíble para nosotros. Sigo trabajando en mí mismo.”