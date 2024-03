WayForward sufre una fuerte filtración

Las filtraciones y ataques de hackers, lamentablemente, son bastante comunes en la industria. Si bien este tipo de acción usualmente son cometidas en contra de las grandes compañías, recientemente se reveló que WayForward, responsables por la serie de Shantae, han sido las víctimas en esta ocasión.

De acuerdo con Lance McDonald, famoso hacker, la información filtrada proviene de un disco duro desechado que se encontró, y gran parte de su contenido ahora se ha puesto en línea. Los datos abarcan aproximadamente entre 2009 y 2013 y contienen el código fuente de varios prototipos de juegos, incluidos Shantae: Risky’s Revenge, DuckTales: Remastered, Adventure Time: Hey Ice King! Why’d You Steal Our Garbage?!!, así como otros títulos de Nintendo DS.

Guess I'll talk about this: A huge amount of @WayForward's data spanning from about 2009 – 2013 has been found on a discard hard drive and is slowly leaking online. Most of it is being uploaded to https://t.co/0rFIpu7OgD. Prototypes of all their games with all source code. pic.twitter.com/THiHAIWKWV

— Lance McDonald (@manfightdragon) March 1, 2024