Watch Dogs: Legion será compatible con Smart Delivery en Xbox Series X

Watch Dogs: Legion llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 29 de octubre. Aunque, aún desconocemos cuándo estará disponible este juego en PlayStation 5 y Xbox Series X, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha revelado que este título contará con Smart Delivery, lo cual te permitirá jugar Watch Dogs: Legion en cualquier plataforma de Xbox, sin la necesidad de comprar el juego más de una vez.

Phil Spencer is on the stream now. Watch Dogs Legion is supporting Smart Delivery pic.twitter.com/UnWFzwmEyM

— Wario64 (@Wario64) July 12, 2020