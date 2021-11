Para sorpresa de absolutamente todos, Nintendo ha publicado unas cuantas canciones de WarioWare: Get It Together! en su canal de YouTube, incluyendo una que en teoría nunca llegó a la versión final del juego. Al menos no esta versión. Pues bien, se trata de ‘Penny’s Song‘, la cual puedes escuchar por acá con todo y su versión en español.

No sabemos exactamente el por qué esta pista nunca llegó al juego, pero en esta ocasión Nintendo definitivamente se merece los aplausos por permitir que los fans puedan disfrutarla online en lugar de haberla desaparecido por siempre.

De acuerdo con la Gran N, esta versión en específico fue creada para todos los fans de WarioWare en Latinoamérica y requirió de un esfuerzo adicional por parte del equipo de localización. Si quieres escuchar su versión en inglés, entonces por acá te la dejamos.

¿Todavía no le entras a WarioWare: Get It Togeter!? Entonces por acá puedes echarle un vistazo a nuestra reseña escrita para que conozcas el por qué no deberías dejar pasar este divertido título.

Nota del editor: Todavía desconocemos exactamente la lógica que Nintendo emplea para este tipo de situaciones, pero ciertamente es un movimiento raro e inesperado por parte de la Gran N. Tal vez esto sea un vistazo hacia el futuro de la compañía, uno donde serán mucho más comunicativos y abiertos con la comunidad.

Via: Nintendo