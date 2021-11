Por allá de 2006, Randy Fitzgerald, un tester de videojuegos cuadripléjico, ayudó a diseñar “NOM4D”, un esquema de controles para Call of Duty creado específicamente para jugadores discapacitados. En ese entonces le prometieron que sería mencionado dentro de los créditos del juego, algo que desafortunadamente no sucedió. De hecho, desde ese momento, todas las entregas de Call of Duty habían omitido su nombre, pero eso cambió con el más reciente lanzamiento de la saga.

Raven Software, uno de los muchos equipos que trabajaron en Call of Duty: Vanguard, se interesaron por conocer de dónde había salido el nombre de NOM4D para este esquema de controles, así que tras haberlo investigado, dieron con la historia y decidieron incluir el nombre de Fitzgerald dentro de los créditos finales del shooter.

Específicamente, Fitzgerald contribuyó durante el desarrollo de Call of Duty 4: Modern Warfare, y tras haber diseñado este esquema de controles, Infinity Ward decidió nombrarlo como su nombre de usuario en internet, “NOM4D”. Por supuesto, la gente de Raven se puso en contacto con Fitzgerald para informarle sobre esto, y ahora ya podrás encontrar su nombre junto al de todos los demás involucrados con el proyecto.

Nota del editor: Lo cierto es que los juegos de Call of Duty siempre han tenido un esquema de controles bastante sólido. Sí, podremos criticarles muchas cosas, pero el movimiento y los disparos en esta serie siempre han sido dignos de destacar.

Via: Kotaku