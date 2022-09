Videojuegos donde se puede jugar en casinos

Los actuales videojuegos presentan las más variadas formas de entretenimiento. En cada partida el jugador debe enfrentarse a las más variadas situaciones, conflictos que podrá solucionar por la vía diplomática o haciendo uso de la acción y de la violencia.

Aunque, en ocasiones, se podrá jugar blackjack, a la ruleta, el póker, llevar a cabo puzzles o acertijos, es decir, algunos videojuegos permiten la diversión sin más y sin salirse dentro de la propia línea de la historia.

Estos son algunos de los videojuegos más populares que permiten pasar un rato de diversión con partidas en casinos virtuales.

1. Watch Dogs

Dentro de la tipología de videojuegos de mundo abierto, de acción y de aventura, se presenta Aidan Pearce, un tipo duro que no duda en cometer todo tipo de actos fuera de la ley. Aunque no es solo es capaz de hackear computadoras, también juega al Trile, al ajedrez, a slots o al póker. De este modo, mientras cumple con sus habituales crímenes, también podrá pasar un rato ganando algo de dinero en los juegos de casino.

2. Red Dead Redemption

Viajamos al pasado, concretamente al salvaje oeste para introducirnos en uno de los videojuegos más populares que ha dado este género. En este multipremiado juego se deberá salvar a la familia del protagonista, aunque por el camino podrás jugar al póker Texas Hold´em y tener oportunidad de ganar dinero para suministrarse de objetos útiles.

3. Fallout: New Vegas

En un mundo postapocalíptico sobrevivir es lo único que cuenta. El entorno donde se desarrolla la aventura es en Las Vegas, por lo tanto, cabe suponer que se ofrecerá la oportunidad de jugar a alguna partida en sus casinos, aunque sea en un mundo completamente derruido.

4. Grand Theft Auto; San Andreas

Posiblemente el más popular de los que se citan en este artículo, no en vano recibió el Spike Video Game en 2004 por ser el mejor videojuego de acción y el mejor juego del año. No fue el único premio que ganó, el Teen Choice Award, y el Golden Joystick Award for Ultimate Game of The Year también, además de muchos otros.

Carl Johnson regresa a su barrio para ser acusado de homicidio por la policía corrupta, desde entonces su vida y la de su familia estará en peligro, lo que lo empujará a recorrer la ciudad para tomar el control de las calles. En este ir y venir aparecerá la oportunidad de entrar en alguna sala de casino e interactuar con los juegos de apuestas que allí se presentan.

5. Prominence Poker

Otra ciudad llena hasta arriba de desalmados y delincuentes, aunque en este caso todo se centra en las partidas de póker, que es donde estos individuos se lo pasan bien. El jugador tendrá que enfrentarse a ellos si quiere abrirse camino en el mundo de las apuestas y avanzar en el juego.

Prominence Poker se diferencia de los demás juegos de su categoría en que ofrece la opción de multijugador, esto permite enfrentarse a otros jugadores reales en torneos y clasificarse para siguientes, ofreciendo un plus de intensidad en las partidas.