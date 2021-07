Video nos muestra una comparación de Monster Hunter Stories 2 entre Switch y PC

El pasado 9 de julio por fin llegó Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a Nintendo Switch y PC. De esta forma, las comparaciones entre estas dos versiones no se hicieron esperar. Aunque uno podría llegar a pensar que el juego tiene sustanciales diferencias entre las versiones, un análisis demuestra que no tantas como uno lo esperaría.

De acuerdo con la más reciente comparación de ElAnalistaDeBits, Monster Hunter Stores 2 en Nintendo Switch cuenta con una resolución de 900p dinámicos en dock y 720p dinámicos en modo portátil. El frame rate de esta consola está desbloqueado, por lo que el estándar se encuentra entre los 32fps y 22fps.

Respecto a la versión de PC, no hay bastantes mejoras visuales, más allá de un ligero aumento de resolución en las sombras, distancia de dibujo, mejor antialiasing y algunas texturas. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay del juego. De igual forma, estos son los planes post-lanzamientos para este título.

Vía: ElAnalistaDeBits