Venom: The Last Dance podría no ser un fracaso en taquilla

Hace alguna semanas llegó a los cines Venom: The Last Dance, cinta que llega para cerrar el ciclo del actor Tom Hardy con el personaje en una versión que no tiene alguna relación con Spider-Man, puesto que a este último lo están utilizando para el UCM y su historia del multiverso. El inicio de taquilla para la cinta no fue el mejor, pero de una manera extraña ha retomado las riendas y ahora podría tratarse de un éxito para la producción de Sony Pictures.

La película ha demostrado tener preferencia con el público gracias a una sólida recepción en mercados internacionales. Aunque debutó con apenas 51 millones de dólares en Estados Unidos, el peor estreno en la trilogía de Sony, el filme ha alcanzado 394 millones a nivel global, de los cuales 279 millones provienen de lugares que no son USA. Esta respuesta ha impulsado su recaudación y le ha permitido mantenerse en el primer lugar de la taquilla estadounidense por tres semanas consecutivas, pese a la falta de éxito en su mercado local.

La poca competencia también ha sido un factor crucial. Con rivales de menor escala en Norteamérica, como The Best Christmas Pageant Ever y el thriller Heretic, Venom 3 ha logrado dominar la taquilla, aunque ahora enfrenta la llegada de Red One, una comedia de acción protagonizada por Dwayne Johnson, que podría representar una amenaza.

A nivel financiero, la producción de la cinta contó con un presupuesto de 120 millones de dólares lo hace menos vulnerable a presiones financieras en comparación con otras películas de cómics de alto presupuesto. Si bien aún está lejos de igualar los 500 millones de su predecesora, el rendimiento es notable en un contexto donde el género ha enfrentado dificultades: otros títulos como The Flash, The Marvels y Madame Web también han tenido bajas ventas, con pocas excepciones como Deadpool & Wolverine, al cual le fue bien, pero se trata de Disney.

Con su éxito internacional y costos controlados, Venom: The Last Dance muestra cómo Sony ha encontrado una fórmula que tal vez lo oriente a esforzarse más con las próximas cintas del simbionte, a menos que al fin quieran integrarlo en el MCU como un enemigo para Spider-Man.

Vía: IGN