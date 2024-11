Un nuevo PlayStation Showcase podría pasar pronto

Este año no ha sido el mejor para PlayStation si hablamos de lanzamientos fuertes de juegos, puesto que solo han recibido exclusivos que vienen por parte de otras compañías como Square Enix o Koei Tecmo, los demás son lanzamientos de no tan gran presupuesto que tienen su encanto pero no la atención de los todos los jugadores, entre ellos Astro Bot. Ante esto los fans piensan que es momento de un nuevo showcase de la empresa para mostrar muchos títulos y una nueva pista parece indicar que lo harán pronto.

El reciente anuncio de Sony “Play Has No Limits” para PS5 podría estar adelantando un posible evento de diciembre, según interpretaciones de sus fans. En el video lanzado para conmemorar los cuatro años de la consola, algunos notaron un detalle intrigante en la marca de 0:47 segundos: un horario de estación de tren que muestra “03 12 20:24” mientras los íconos se transforman en símbolos de PlayStation. Los seguidores de la marca han interpretado esto como una posible referencia a un evento el 3 de diciembre de 2024, fecha que coincide con el 30 aniversario de la marca.

Rumour: Latest Playstation ad seemingly teased something on December 3rd 2024 State of Play? pic.twitter.com/ulFCHaLYhr — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) November 12, 2024

No está de más decir que Sony solía organizar el evento anual PlayStation Experience en diciembre, orientado a los fanáticos, y, aunque ya no existe, en diciembre de 2019 organizó un especial de State of Play por su 25 aniversario. Este incluyó anuncios significativos, como el remake de Resident Evil 3 y un adelanto de Ghost of Tsushima. Con este antecedente, muchos consideran que la compañía podría revivir esta tradición para cerrar el año con importantes revelaciones.

La expectativa crece, especialmente porque la exhibición de verano de Sony de 2024 fue un State of Play más breve y no dejó claros los lanzamientos exclusivos para 2025. Un evento de fin de año podría ser ideal para brindar más información sobre títulos muy esperados como Death Stranding 2 y Ghost of Yotei de Sucker Punch, además de la nueva entrega de Wolverine de Insomniac.

La promesa reciente de Sony de lanzar al menos una exclusiva importante cada año también contribuye a la posibilidad de un anuncio especial. Para los fans, una presentación en diciembre podría ofrecer un adelanto de lo que el próximo año traerá a la PlayStation 5, dando fin a 2024 con grandes novedades. Para este momento sería apresurado tener noticias, pero al final la industria puede sorprender.

Vía: Kotaku