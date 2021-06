Vegeta ya tiene una nueva transformación, y este es su nombre oficial

Aunque en el manga oficial de Dragon Ball Super, Goku y Vegeta están buscando la forma de dominar sus poderes actuales y aprender nuevas habilidades, en Dragon Ball Heroes podemos ver como estos personajes reciben nuevas transformaciones a la mínima provocación. Este es el caso del Príncipe de los Saiyajin, quien ya cuenta con una versión mejorda del Super Saiyajin Blue.

En el más reciente episodio de Dragon Ball Heroes vimos una nueva transformación de Vegeta, la cual logra combinar los poderes del Super Saiyajin Blue y la energía frenética que previamente vimos en Cumber. Aunque en su momento no se proporcionó un nombre oficial, un nuevo reporte japones, el cual fue traducido por Goresh en Twitter, menciona que a este nuevo poder se le conoce como Super Saiyan God Super Saiyan Controlled Berserk.

Vegeta's form that debuted in Dragon Ball Heroes has officially been called "Super Saiyan God Super Saiyan Controlled Berserk." pic.twitter.com/8okFikNYY9

— Goresh (@Goreshx) June 2, 2021