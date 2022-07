Nos encontramos a mitad del verano, y como sucede año tras año gracias al calentamiento global, la temperatura aumenta. Aunque nosotros podemos refrescarnos de diferentes formas, nuestras consolas no tienen las mismas opciones, y en ocasiones el ventilador interno no es suficiente. De esta forma, Valve ha compartido un comunicado en donde advierte sobre qué sucederá con el Steam Deck en estos casos.

Por medio de sus redes sociales, Valve compartió un mensaje en donde señala que el Steam Deck puede funcionar bastante bien hasta 100 grados, pero una vez pasada la marca de los 105, la portátil se apagará sola. Esto fue lo que se comentó al respecto:

A bit more detail about this – Steam Deck’s APU runs well at temperatures up to 100°C. At 100°C, it will start to throttle performance, and at 105°C it will shut down. Again, this is to protect itself (and you) from damage.

— Steam Deck (@OnDeck) July 19, 2022