Valorant por fin tiene fecha de lanzamiento para PC

Como parte de la celebración del Summer Game Fest, Riot Games ha revelado la fecha de lanzamiento de Valorant. El FPS se encontrará disponible de manera gratuita en la mayoría de las regiones del mundo el próximo 2 de junio de 2020.

Esto fue lo que comentó la productora ejecutiva de Valorant, Anna Donlon, al respecto:

It's @RiotSuperCakes and @RiotZiegler back with an important update on the future of VALORANT. pic.twitter.com/qGZfv3DWEb

— VALORANT (@PlayVALORANT) May 21, 2020