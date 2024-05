¿Vale la pena The Rogue Prince of Persia?

Después de años alejado de los reflectores, a principios del 2024 vimos el lanzamiento Prince of Persia: The Lost Crown, del cual puedes checar nuestra reseña aquí. El trabajo de Ubisoft Montpellier marcó el regreso de esta amada serie. Lo mejor de todo, es que no tuvimos que esperar mucho para conocer el siguiente paso para esta franquicia, puesto que hace un par de semanas se reveló que la compañía francesa contrató a Evil Empire, los responsables de Dead Cells, para tomar las riendas del siguiente juego de Prince of Persia. De esta forma, y después de un pequeño periodo de espera, The Rogue Prince of Persia ha llegado en forma de early access a Steam, y recientemente tuve la oportunidad de probar este adelanto, algo que me ha dejado muy emocionado por el futuro de esta propiedad.

Si bien The Rogue Prince of Persia solamente está disponible en su versión early access, al menos por el momento, el juego cuenta con un gran potencial, al grado de que muchos se sentirán satisfechos con el producto que pueden comprar actualmente, incluso si aún hay espacio para mejorar y expandir ciertos apartados. Al igual que Dead Cells, el nuevo trabajo de Evil Empire es un rogue-lite, solo que en esta ocasión se le ha dado un mayor enfoque al movimiento del protagonista y a los retos dedicados a las plataformas.

La mecánica que le da un toque especial a The Rogue Prince of Persia es la posibilidad de caminar por paredes, algo que juega de gran forma con el fondo del escenario. Al presionar un botón, el protagonista es capaz de correr por un momento en los muros que encontramos en cada escenario. Esto nos permite alcanzar plataformas fuera de alcance, evadir ataques de enemigos, o simplemente crear una sensación de movimiento única. El título hace un gran uso de esta habilidad. Algunas secciones eliminan por completo el piso, obligándonos a experimentar con todas las opciones de movimiento a nuestra disponibilidad, las cuales incluyen la posibilidad de escalar y saltar de muralla en muralla.

Este es un elemento tan bien construido que le da un toque único a The Rogue Prince of Persia y, al igual que The Lost Crown, conserva la identidad de la serie, puesto que el control y el elemento de plataformas son una clave importante para el diseño de niveles. Lo mejor de todo, es que esto no termina aquí, puesto que el combate y la progresión son bastante interesantes.

Aquí se nos ofrecen múltiples armas para completar nuestra tarea principal. Comenzamos solo con dagas y una espada, pero conforme desbloqueamos planos, es posible obtener herramientas más complejas, como una jabalina, hachas y más. Cada una se siente única, con un peso determinado que afecta la velocidad con las que podemos atacar, y una habilidad especial que se efectúa al momento de dejar presionado el botón de golpe. Sin embargo, claramente este elemento cambiará en un futuro, puesto que actualmente cada pieza de equipo solo ofrece un mayor daño, y no encontramos las ya clásicas variantes que proporcionan alguna ventaja pasiva o aumentan cierto tipo de año.

A la par, también tenemos acceso a un proyectil que funciona muy similar a las armas de corto alcance, pero con la diferencia de que aquí se nos presenta un medidor de energía que determina cuántas flechas o discos podemos lanzar. Afortunadamente, atacar enemigos de forma normal recupera la energía de una forma rápida y sencilla. El tercer elemento importante para el sistema de combate es una patada, con la cual podemos empujar a los enemigos. Aunque esto suena muy simple, tiene una decente profundidad, puesto que si dos contrincantes chocan, ambos serán aturdidos. Algunos rivales tienen escudos que pueden ser eliminados inmediatamente si alguien colisiona con ellos. Por si fuera poco, es posible aventarlos a precipicios o a las trampas que encontramos a lo largo del escenario, lo cual los elimina al instante.

Por último, pero no menos importante, es posible equipar cuatro insignias, las cuales ofrecen alguna habilidad que se activa al realizar cierta acción, como patear enemigos o esquivar ataques. Lo interesante, es que, dependiendo de la forma en la que las acomodemos, podrán mejorar a las insignias que tienen junto. Esto significa que es posible encontrar una que sea muy efectiva para tu estilo de juego, pero no tenga sinergia con el resto, u obtener una que logra beneficiar al resto de las que tengas equipadas, incluso si no te es útil al momento.

Todo esto está envuelto en una progresión adictiva. Como todo buen rogue-lite, te embarcas en diferentes niveles, encontrando mejoras momentáneas que solo sirven para la partida actual, derrotando jefes y superando retos de plataformas que desbloquean planos que nos dan acceso a un mayor arsenal, y consiguiendo monedas especiales que sirven para liberar más contenido.

Al morir, regresamos al Oasis, espacio en donde es posible mejorar y desbloquear equipo. Por si fuera poco, dependiendo de las acciones a lo largo de una partida, es posible encontrar NPCs que nos ayudan a lo largo de tu aventura, o hablan sobre alguna zona completamente nueva. Cada nivel tiene más de una salida, por lo que es necesario planificar adecuadamente nuestra ruta. Esto significa que las primeras horas del juego se pueden sentir muy lineales, pero eventualmente tendremos múltiples opciones de progresión a nuestra disponibilidad, incentivando a hacer lo mismo una y otra vez, incluso si ya llegamos al final.

Ahora, es importante mencionar que este es solo un early access, por lo que Evil Empire modificará sustancialmente la experiencia de aquí al lanzamiento de la versión 1.0. Esto es positivo, porque claramente aún hay espacio para mejorar la experiencia. Para comenzar, los enemigos necesitan un mayor balance, puesto que hay momentos que se sienten más difíciles de lo que deberían ser. Junto a esto, la historia es un elemento que claramente requiere más trabajo. Si bien hay un par de momentos bien manejados, muchos del contexto de lo que sucede no está presente, o al menos no llega antes de lo que debería.

The Rogue Prince of Persia es un juego con un inmenso potencial. La mecánica de correr por las paredes y el gran enfoque en las plataformas le dan un toque especial a la experiencia. Esto se complementa a la perfección con un control fenomenal. Si bien aspectos de la progresión y el combate se sienten sólidos en estos momentos, claramente tienen espacio para mejorar y crecer. La progresión y la historia son interesantes, pero no son claros con el jugador en la forma en la que funcionan. Como early access, es un paquete con bastante contenido, pero mi recomendación es mejor esperarse a la versión 1.0. Está claro que The Rogue Prince of Persia será uno de los mejores juegos del año cuando sea que llegue a nuestras manos.