Horizon Zero Dawn sube de precio tras anuncio del remaster

Hace un par de días tuvimos una nueva edición de State of Play, la cual tuvo sorpresas bastante gratas como la revelación de Ghost of Yotei, juego que no se ha librado de algunas críticas por ciertos temas que se han vuelto algo sensibles para los tiempos actuales. Sin embargo, ese no fue el escándalo más grande de todos, ya que el puesto se lo llevó Horizon Zero Dawn Remastered, nueva remasterización de un juego de pasada generación, el cual tiene la opción de actualizarse para quienes ya tienen el original.

PlayStation ha aumentado el precio de la versión Complete Edition para PS4, justo después de anunciar la llegada de la remasterización. Anteriormente, el título costaba $19.99, pero ahora se ha incrementado a $39.99. Este cambio de precio parece estar relacionado de alguna forma, ya que la nueva estará disponible para PS5 y PC el 31 de octubre, a un precio de $49.99. El aumento busca evitar que los jugadores compren la versión de PS4 a un precio más bajo y luego paguen la actualización a la remasterización por solo $9.99, lo que les habría permitido obtener la nueva versión por menos de $50. Ahora, con el cambio de precio, quienes elijan esta ruta pagarán casi lo mismo que el costo completo de la remasterización. El lanzamiento promete mejoras significativas en los gráficos y el rendimiento, ofreciendo una experiencia más acorde a las capacidades de las consolas actuales y PC. Aunque en 2020 ya se lanzó una versión mejorada para PC, esta nueva actualización va un paso más allá, y según Guerrilla Games, busca ofrecer una experiencia más satisfactoria para los nuevos jugadores que están descubriendo la historia de Aloy. Este ajuste en los precios podría no ser bien recibido por todos los jugadores, especialmente aquellos que esperaban aprovechar las ofertas para actualizar a la nueva versión. Sin embargo, la decisión refleja la intención de PlayStation de alinear los precios y maximizar las ganancias de su nuevo lanzamiento, dejando claro que los avances tecnológicos y gráficos vienen con un costo adicional. El futuro de los remakes y remasterizaciones dependerá de cómo las empresas equilibren el valor para los jugadores con los costos que imponen en estos relanzamientos. Vía: VGC Nota del autor: Al final parece que Sony quiere que se paguen los 50 dólares de alguna manera u otra. Lo bueno es que las versiones físicas siguen baratas, así que es ahora o nunca para adquirirlas.