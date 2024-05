Filtran los anuncios del State of Play de hoy

El día de hoy se llevará a cabo un nuevo PlayStation Showcase que nos dará un gran vistazo a los juegos que llegarán a PlayStation 5 y PlayStation VR2 a lo largo de la segunda mitad del año, tanto third como first party. Como era de esperarse, ha surgido una filtración que nos da una idea del tipo de contenido que veremos el día de hoy.

De acuerdo con Shpeshal_Nick, quien en el pasado ha compartido información acertada, la presentación no será tan especial para algunos, aunque aún tiene un par de sorpresas interesantes. Estos serían los juegos anunciados el día de hoy:

Where Winds Meet

Until Dawn

AstroBot (¿secuela?)

Monster Hunter Wilds

God of War Ragnarök PC

Concord

Aliens VR

Marvel Rivals Console Port Announcement

A new Five Nights at Freddy’s

A new Dynasty Warrior

Path of Exile 2

Silent Hill 2 Remake

Phantom Blade Zero

“Un nuevo juego del Medio Oriente”

PlayStation mencionó que en el State of Play no solo veremos anuncios third party, sino que también conoceríamos un poco sobre en lo que están trabajando los PlayStation Studios, y la filtración podría decepcionar a más de uno. En lugar de secuelas a grandes juegos, parece que el evento de hoy se centrará en proyectos nuevos, como Concord, ports a PC, como God of War: Ragnarök, y una entrega de Astro Bot, algo que se ha rumoreado en las últimas semanas.

Notablemente, se ha mencionado que el juego de Horizon x LEGO no tendría presencia en este evento, pero sería revelado en el Summer Game Fest. Por parte de los third party, la lista cuenta con una selección interesante. Notablemente, tendríamos un nuevo avance del remake de Silent Hill 2, esto minutos antes de verlo otra vez en la presentación de Silent Hill poco después.

Solo nos queda esperar para conocer si esta filtración acertó, o quedó a deber. Recuerda, el nuevo State of Play se llevará a cabo el día de hoy a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, puedes conocer más sobre este evento aquí. De igual forma, los Days of Play están de regreso.

Nota del Autor:

La lista luce, nada especial, pero interesante. Sin embargo, no creo que Silent Hill 2 y Monster Hunter Wilds tengan algún tipo de presencia aquí. Ambos títulos podrían ser el enfoque de presentaciones por parte de sus respectivas compañías, o aparecer en el Summer Game Fest, el cual probablemente tenga un mayor público.

Vía: Insider Gaming