Después del sensacional, pero no tan exitoso comercialmente hablando, Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft ha decidido seguir con el proceso de revivir a esta franquicia, en esta ocasión de la mano de los creadores de Dead Cells. The Rouge Prince of Persia entra en su periodo de Early Access a través de Steam y en nuestro video te lo mostramos en acción.