Usuarios temen cancelación de las series que piensan ver

Durante el último año aproximadamente, se ha convertido en una especie de meme burlarse de los diversos servicios de streaming y su falta de paciencia cuando se trata de programación. Mientras que los programas de red de antaño podían durar más de una docena de temporadas con alrededor de 20 episodios, los proveedores de streaming han reducido significativamente ese número.

Últimamente, ha sido cada vez más común que una serie sea cancelada después de solo dos o tres temporadas microscópicas, con solo ocho episodios aproximadamente cada año. Ahora, un nuevo estudio dice que los consumidores están realmente preocupados por suscribirse a servicios de streaming debido a su falta de lealtad hacia algunos programas.

Según un nuevo estudio de YouGov (a través de Variety), casi la mitad de todos los encuestados dijeron que esperan a que las series terminen antes de verlas debido al modelo de maratón de episodios primero popularizado por Netflix. Además, el 27% de los encuestados dijo que esa espera se debe a los temores sobre una posible cancelación y los suspenso que involucra. La encuesta dice que aproximadamente un tercio de los adultos se consideran seguidores de al menos tres programas que fueron cancelados desde febrero de 2022.

A diferencia de la televisión tradicional, el rating para los proveedores de servicios de streaming no es tan transparente, ya que cada plataforma controla sus propios números. Debido a eso, plataformas como Netflix han afirmado que nunca han cancelado un programa “exitoso”.

“Nunca hemos cancelado un programa exitoso. Muchos de estos programas fueron bien intencionados pero capturaban una audiencia muy pequeña con un presupuesto muy grande”, dijo el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, a Bloomberg a principios de este año. “La clave es poder hablar con una audiencia pequeña con un presupuesto pequeño y una audiencia grande con un presupuesto grande. Si lo haces bien, puedes hacerlo para siempre”.

Aun así, los números de suscriptores de la plataforma han disminuido drásticamente después de anunciar una represión en las cuentas que comparten contraseñas.

“Nos hemos decidido por un enfoque reflexivo para monetizar el intercambio de cuentas y comenzaremos a implementarlo de manera más amplia a partir de principios de 2023”, dijo anteriormente la compañía en un comunicado trimestral. “Después de escuchar los comentarios de los consumidores, vamos a ofrecer la capacidad para que los prestatarios transfieran su perfil de Netflix a su propia cuenta, y para que los que comparten manejen sus dispositivos de manera más fácil y creen subcuentas (‘miembros extra’), si desean pagar por su familia o amigos. En países con nuestro plan de bajo costo con anuncios, esperamos que la opción de transferir perfiles para los prestatarios sea especialmente popular”.

Vía: Comicbook

Nota del editor: No soy tan cauteloso pero la verdad es que sí hay casos (como Willow) en los que esperé a ver si sobrevivía hasta una segunda temporada… y no pasó. Por otro lado, espero que a Netflix no le funcione ni su plan de anuncios ni su plan por cobrar por compartir la cuenta.