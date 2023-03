Tras décadas de alianza, Electronic Arts y FIFA concluyeron su colaboración que daba como fruto el único videojuego realmente oficial de futbol. El cual en ocasiones podía tener hasta tres o cuatro versiones por año. EA piensa continuar con su franquicia cambiando el nombre y hasta el momento se desconocían los planes concretos por parte de la FIFA.

Martyn Ziegler, jefe de noticias deportivas en The Times, dijo a través de su cuenta personal de Twitter que Gianni Infantino, presidente de la FIFA reiteró su decisión de rivalizar con Electronic Arts tras la ruptura del convenio que tenían para la producción del juego oficial de la FIFA.

Infantino says FIFA will go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep FIFA’s name)

“The new FIFA game – the FIFA 25, 26, 27 and so on – will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon.”

