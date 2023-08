Usuarios de Xbox podrán descargar la beta de MK1 antes

En preparación para la próxima beta de Mortal Kombat 1 este fin de semana, NetherRealm Studios ha anunciado que los jugadores de Xbox Series X|S pueden descargar la beta tres días antes, aunque los usuarios de PlayStation 5 deben esperar hasta el 18 de agosto para descargarla.

La noticia proviene de la cuenta oficial de Twitter de Mortal Kombat, publicada en un hilo promocionando la próxima beta. El tweet dice:

We can confirm that players on Xbox Series X|S will be able to download the Beta on August 15th at 11 a.m. EDT / 10 a.m. CDT / 8 a.m. PDT. Players on PlayStation 5 will be able to download the Beta when it starts on August 18th at 11 a.m. EDT / 10 a.m. CDT / 8 a.m. PDT.

— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) August 15, 2023