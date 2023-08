Jugadores de Baldur’s Gate 3 están jugando 5 horas diarias

Los jugadores han estado invirtiendo una cantidad impresionante de horas en el RPG Baldur’s Gate 3 de Larian Studios desde su lanzamiento oficial a principios de este mes. Actualmente tiene más minutos de usuario activo diario que juegos como Remnant II y CS: GO.

Gracias a una publicación en Twitter de Mat Piscatella de Circana, sabemos que Baldur’s Gate 3 actualmente tiene más de 300 minutos diarios (cinco horas) por usuario activo diario. También vale la pena señalar que esto tiene en cuenta a los jugadores que están inactivos, así como a los que están jugando activamente el juego. Mientras tanto, los jugadores de Remnant II han estado promediando un poco más de 200 minutos al día, y los jugadores de CS: GO han estado registrando aproximadamente 150 minutos diarios.

From Circana’s Player Engagement Tracker… Baldur’s Gate III’s engagement is wild. Currently over 300 daily minutes per DAU (top line in chart and yes, it includes idling), over 100 more minutes/day than Remnant II (middle line) and >2X CS:GO. https://t.co/88MmDOKo32 pic.twitter.com/aYcvFBFmKJ

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 14, 2023