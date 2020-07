uPlay se satura y los usuarios no pueden conseguir Watch Dogs 2 gratis

En estos momentos se está llevando a cabo el evento de Ubisoft Forward, donde la compañía prometió a todos los espectadores una copia gratuita de Watch Dogs 2 solo por ver la transmisión. Desafortunadamente, los servidores de uPlay, el cliente de PC donde se debía canjear el juego, se han saturado y parece que nadie está pudiendo iniciar sesión.

Por medio de redes sociales, cientos de molestos usuarios hicieron llegar sus quejas a Ubisoft debido a que no podían iniciar sesión. Ante esto, la compañía respondió que ya se encuentran trabajando el solucionar el problema:

We’re aware of an issue causing some players to be unable to log in to their Ubisoft Account and are working towards resolving this. >> https://t.co/MpGUqsyg40

— Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 12, 2020