Uncharted: The Legacy of Thieves Collection llegó a PS5 el pasado mes de enero. Desde entonces, los jugadores se han preguntado cuándo es que esta colección estará disponible en PC. Afortunadamente, Sony por fin ha respondido nuestras dudas, y los compradores de Steam y Epic Games Store podrán gozar de la última a aventura de Nathen Drake en solo un mes.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Uncharted: The Legacy of Thieves Collection por fin estará disponible en PC el próximo 19 de octubre de 2022. Esta versión está optimizada para esta plataforma, con mejoras de calidad de vida centradas en PC, como una interfaz de usuario reinventada, detección de GPU y VRAM, velocidad de carga variable, soporte para monitores Ultra-wide y mucho más.

Junto a esto, existe la posibilidad de modificar las texturas y calidad del modelo, filtrado anisotrópico, sombras, reflejos y oclusión ambiental. Por último, también se ofrece soporte para DualSense, para así disfrutar de elementos como la retroalimentación háptica y los triggers adaptativos.

Recuerda, Uncharted: The Legacy of Thieves Collection, colección que incluye Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy, estará disponible en PC vía Steam y la Epic Games Store el 19 de octubre de 2022. De igual forma, este es el primer avance del nuevo juego de la creadora de Uncharted.

Vía: PlayStation