Una versión mejorada del último juego de Profesor Layton llegará a Switch en 2021

Tal parece que Level-5 no está listo para abandonar la serie de Profesor Layton. De manera inesperada, la compañía japonesa anunció una versión mejorada de Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy, el cual llegó a Nintendo Switch, 3DS y dispositivos móviles en 2017.

Esta nueva versión, conocida como Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy Deluxe Edition Plus, llegará a Nintendo Switch el próximo 8 de julio de 2021. Por el momento solo está confirmada una versión para Japón. De igual, parece que el único cambio sustancial de esta edición, es la posibilidad de elegir entre las voces originales, y el trabajo que se hizo para el anime en cualquier momento.

Aquellos que ya tengan la versión de Nintendo Switch, podrán obtener este contenido adicional como DLC. Por el momento Level-5 no ha revelado si esta Deluxe Edition Plus tiene algún tipo de extra sustancial, o si el juego llegará a Occidente. Esperemos tener más información en un futuro.

Vía: Nintendo Everything