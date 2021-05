Una secuela de Edge of Tomorrow podría no ser una realidad, revela actriz de la película

Edge of Tomorrow llegó a las salas de cine en 2014, y fue bien recibida, con el público aclamando las actuaciones de Tom Cruise y Emily Blunt. Desde entonces, varios rumores han señalado que una secuela de esta cinta está en desarrollo. Sin embargo, parece que este proyecto no se hará una realidad, esto de acuerdo con recientes comentarios por parte de Blunt.

Por medio de una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Emily Blunt reveló que varios guiones para una secuela de Edge of Tomorrow han estado en desarrollo desde el estreno de la primera cinta, al grado de que en 2019 este proyecto ya estaba en producción. Sin embargo, considerando la situación actual, tanto del mundo como la agenda de los actores involucrados, ver una continuación directa de esta cinta se ha vuelto algo complicado de hacer realidad. Esto fue lo que comentó la actriz:

“Ese fue un guión increíble. Pero simplemente no sé qué le depara el futuro, leí un guión que estaba en muy buena forma, pero es solo una cuestión de si eso puede suceder ahora. No tengo una respuesta directa al respecto”.

Si bien esta declaración le da esperanza a todos los que desean ver una secuela, recordemos que Tom Cruise y Emily Blunt se encuentran sumamente ocupados en este momento. En el caso de Cruise, el actor está trabajando en Misión Imposible 7 y 8, así como en una película en el espacio, la cual ya no podría ser la primera cinta en grabarse fuera de la Tierra. Por otro lado, Blunt se encuentra ligada a un largometraje, titulado Not Fade Away, y una serie de televisión, conocida como The English.

Edge of Tomorrow es una adaptación de All You Need is Kill, una novela japonesa de 2004. Aunque esta cinta no logró cubrir todos los elementos del trabajo original, sí fue un éxito en taquilla y con la crítica, por lo que muchos esperan con ansias una secuela que logre continuar la historia y personajes.

Vía: Entertainment Weekly