Una prueba anticipada de Halo 3 llegará a PC este mes

Después de años de espera, Halo y Halo 2 ya se encuentran disponibles en PC, así que ahora es momento de que la tercera entrega de esta serie llegue a esta plataforma. Por medio de un comunicado, 343 Industries ha confirmado que una prueba limitada de Halo 3 estará disponible en PC este mes.

Aunque no se proporciona una fecha en específico, 343 asegura que una prueba anticipada de Halo 3 llegará a PC durante la primera mitad de junio. Esto fue lo que comentaron:

“Halo 3 es el próximo juego en nuestra línea que llega a PC. En 2007, fue el título de Halo que nos trajo Theater, Forge y algunos de los tipos de juego más queridos de la comunidad como Grifball, Infection y muchos más. Halo 3 ocupa un lugar especial en los corazones de muchos jugadores y sabemos que es uno de los títulos más esperados de la colección, si no el más esperado. En buenas noticias, la prueba pública para Halo 3 en PC está en el horizonte”.

Esta prueba incluye cinco misiones de campaña: Sierra 117, The Storm, The Ark, The Covenant y Halo, así como el modo Forge, Theater y 10 mapas para multijugador, por supuesto, también podrás encontrar los modos de juegos personalizados, juegos sociales y juegos competitivos. Todo lo que necesitas para disfrutar de Halo 3 en PC de forma anticipada, es ser parte de Halo Insider.

“Si aún no eres un Halo Insider, dirígete aquí y regístrate. Si ha pasado un tiempo desde que visitaste tu perfil de Halo Insider, tómate un tiempo para asegurarte de que todo esté actualizado con tu perfil, incluidas las especificaciones de tu PC (muchas personas han estado actualizando sus máquinas durante la cuarentena, así que asegúrate de que tu perfil esté actualizado). Asegúrate de estar actualizado y registrado con un correo electrónico válido (¡y verificado!), mejora en gran medida tus posibilidades de ser seleccionado para las pruebas”.

En temas relacionados, 343 Industries ha confirmado la participación en Halo: Infinite en el Inside Xbox de julio. De igual forma, el compositor original de Halo no regresará para la nueva entrega.

Vía: Halo