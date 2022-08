Una nueva oportunidad para Alone in the Dark

El género de los survival horror no sería lo mismo sin la existencia de Alone in the Dark, un título que revolucionó la industria del entretenimiento a principios de los años noventa y que, recientemente, su remake ha sido anunciado en el showcase de THQ Nordic, celebrado hace algunos días.

La extinta compañía denominada Infogrames se encontraba planeando un desarrollo ligado a la franquicia Call of Cthulhu, sin embargo, el proyecto cambió de rumbo y surgió el icónico juego de Alone in the Dark, que arribó al mercado durante 1992 para computadora.

Dicho producto causó una gran revolución, ya que es considerado por muchos como el primer exponente del survival horror que serviría como inspiración para los venideros Resident Evil y Silent Hill. No sólo eso, para su época fue una de las primeras producciones en ofrecer una jugabilidad en tercera dimensión.

Su trama envolvente, tendiente a investigar el suicidio de Jeremy Hartwood en su propia mansión, permitía explorar la historia desde dos enfoques distintos: el detective Carnby o Emily Hartwood, sobrina del difunto. Si bien las texturas de los personajes eran limitadas para aquel entonces, los movimientos y narrativa eran sobresalientes.

Desafortunadamente, la licencia en cuestión fue víctima de decisiones desacertadas por parte de los altos ejecutivos de Infogrames, pues para la segunda parte, se adoptó un enfoque tendiente a la acción, dejando a un lado al survival horror, propiciando que el equipo creativo original abandonara el estudio.

Para la tercera entrega -última en la trilogía original- se trató de corregir el rumbo y regresar al concepto inicial aunque disminuyendo drásticamente su nivel de dificultad. Los esfuerzos realizados no fueron suficientes y terminó por pasar factura tanto en el ámbito comercial como en la prensa especializada.

Transcurría 2001, cuando Alone in the Dark: The New Nightmare ya era propiedad de Atari y debutaba para la generación de 128 bits. Si bien lucía prometedor en primera instancia, fue un tremendo fracaso derivado de los bugs y errores en su jugabilidad, a causa de los problemas financieros que enfrentaba la editora.

Siete años más tarde, se volvía a intentar el resurgimiento de Alone in the Dark para Xbox 360, PS2 y Wii, con un concepto similar a un largometraje por episodios, pero igualmente con críticas negativas enfocadas a sus controles y errores de programación. Es una realidad que la versión más pulida fue la edición Inferno que llegó a PlayStation 3 y arreglaba múltiples problemas.

Actualmente, THQ Nordic es la dueña de la multicitada saga y ha difundido un tráiler del futuro remake, lo cual nos deja en suspenso para saber si únicamente regresará la mítica aventura Emily Hartwood y el detective Carnby o si estará a la altura de convertirse en un juego que haga honor al pionero de los survival horror.

