¡Un nuevo juego de OlliOlli llegará a Switch, y aquí está su primer tráiler!

La serie de OlliOlli se prepara para dar su siguiente gran paso en esta industria. Durante el Indie World Showcase del día de hoy, se ha revelado OlliOlli World. Esta entrega continuará con la fórmula que ha cautivado a miles de jugadores, y contará con un estilo visual que evolucionará a la serie. Este nuevo título llegará a Nintendo Switch en la temporada de invierno de este año.

Take a trip across Radland in search of the mystical skate gods when OlliOlli World, a bold new skateboarding action-platformer from @Roll_7 and @PrivateDivision, flips onto #NintendoSwitch this winter! @OlliOlligame #IndieWorld pic.twitter.com/VLclreU0a8

