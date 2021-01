Un desarrollador de SNK originalmente incluyó a Goku en King of Fighters 98

Aunque los crossovers en los juegos de peleas son algo común hoy en día, previo al lanzamiento de Marvel vs. Capcom en 1998, ver este tipo de colaboraciones era algo sumamente raro. Sin embargo, era algo que los desarrolladores de ese momento ya tenían en mente. Ahora, recientemente se ha revelado que Goku, el protagonista de Dragon Ball, llegó a ser jugable dentro de King of Fighters 98 en algún momento.

Durante una entrevista con Polygon, Toyohisa Tanabe, veterano desarrollador de SNK quien trabajó en la serie de The King of Fighters, reveló que, durante el desarrollo de la edición 98 de la serie, el equipo experimento incluyendo diferentes personajes dentro del juego, como Ryu y Ken de Street Fighter, y Goku, esto fue lo que comentó:

“El equipo terminó creando una versión de King of Fighters 98 con Ryu y Ken [de Street Fighter] en ella. Esto no es algo que mucha gente sepa. [Pero] sí, solo por diversión, antes de que Capcom vs. SNK fuera una cosa, yo jugaba como Ryu y Ken en King of Fighters 98. Hicimos esto en el hardware de desarrollo, así que, por supuesto, nunca fue en un cartucho físico. Además, solo estoy recordando esto ahora, pero no fueron solo Ryu y Ken con quienes terminamos jugando. También incluimos personajes de Dragon Ball, como Son Goku”.

Sin embargo, estas pruebas se llevaron a cabo en una versión de King of Fighters 98 que no se incluyó en la edición que salió a la venta. De esta forma, no es posible acceder a Ryu, Ken o a Goku dentro de este título. Sin duda alguna, esta es una historia bastante interesante que nos demuestra que la pasión de los desarrolladores por rendirle un tipo de homenaje a las obras que marcaron su vida.

Vía: Polygon