Un demo de Miitopia ya está disponible en la eShop del Nintendo Switch

Nintendo se está preparando para el lanzamiento de su siguiente gran juego. De esta forma, la compañía ha liberado un pequeño demo de Miitopia en la eShop de su consola híbrida. Este adelanto ya está disponible para todos los interesados en el juego, así como para aquellos que aún no están seguros de esta aventura.

El demo de Miitopia nos dejará disfrutar de las primeras horas del juego, es decir, podremos crear nuestro personaje, descubrir un poco de la historia y experimentar el combate estilo RPG clásico. De igual forma, la progresión de este adelanto se podrá transferir a la versión final del título.

Dive into #Miitopia’s fun and unpredictable world with the free demo, out now! (Yes, the horse makes an appearance 🐴)

Try it for free: https://t.co/KNheqkiGhq pic.twitter.com/nfmZyc4zge

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 27, 2021