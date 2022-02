Recientemente, un reporte señaló que Activision no tiene planeado lanzar un nuevo Call of Duty este año. Aunque muchos celebran esta información, señalando que la serie necesita un descanso, similar al que tomó Ubisoft con Assassin’s Creed después del lanzamiento de Syndicate, un analista ha señalado que este retraso sería un gran problema para la industria, ya que tendría repercusiones negativas para la venta de juegos a precio completo, y le daría un impulso al mercado de juegos como servicio.

Mat Piscatella, miembro del grupo NPD en Estados Unidos, fue uno de los primeros en comentar sobre el reporte que compartió Bloomberg. Por medio de su cuenta de Twitter, el analista señaló que un año sin Call of Duty tendría repercusiones negativas para el mercado de los juegos a precio completo, así como en las tiendas. Junto a esto, se ha señalado que juegos como Fortnite, Warzone y Halo Infinite utilizarían este espacio para reforzar su popularidad. Esto fue lo que comentó:

This would be a huge blow to retail, and to the premium gaming segment as a whole.

Would also accelerate the shift away from premium releases where consumers purchase upfront, to games supported by sales of DLC/MTX. Not sure that accleration could be slowed afterwards. https://t.co/fytOoEzjYV

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) February 22, 2022