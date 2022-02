LEGO Star Wars: The Skywalker Saga concluye su desarrollo

Después de haber sido retrasado de forma indefinida, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga finalmente estará llegando a nuestras manos el próximo mes de abril. Pero, ¿existe la posibilidad de que este juego vuelva a retrasarse? Pues lo más seguro es que no, ya que sus autores confirmaron que el desarrollo principal de este título ya ha concluído.

La noticia fue confirmada vía las redes sociales oficiales del juego, en donde se mencionó que The Skywalker Saga ya había entrado en su fase “gold”, esto quiere decir que el producto ya ha sido terminado y actualmente entrará en su etapa de corrección de bugs y fabricación de copias físicas.

#LEGOStarWarsGame has gone gold – cue the Throne Room Theme! Huge congratulations to the team for the galactic work they’ve put into the game.

Fun fact: When a game is gold it means it’s ready to ship! pic.twitter.com/SdUUWLaJvZ

— LEGO Star Wars Game (@LSWGame) February 23, 2022