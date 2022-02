Actualización: Activision responde al reciente reporte sobre CoD 2023

Actualización: Respondiendo a este reciente reporte, Activision ha compartido nuevas declaraciones con las cuales buscan aclarar un poco la situación sobre lo que el 2023 representará para la saga de Call of Duty. De acuerdo con Schreier, la compañía mencionó lo siguiente:

“Tenemos un emocionante catálogo de experiencias premium y free-to-play de Call of Duty para este año, el siguiente, y más allá. Reportes que sugieran otra cosa son incorrectos. Ansiamos por compartirles más detalles cuando sea el momento adecuado.”

Nota original: Hace un par de semanas, Activision reveló de forma oficial los detalles de Call of Duty: Modern Warfare 2, así como de la versión next-gen de Warzone. Aunque apenas tenemos la información relacionada a la entrega de este año, un reciente reporte sugiere que el nuevo Call of Duty de 2023 estará llegando hasta 2024. En otras palabras, por primera vez después de 2 décadas, no tendremos un nuevo juego el año que viene.

Dicho reporte proviene de Jason Schreier, periodista de Bloomberg que tuvo oportunidad de platicar con la gente de Treyarch y Activision sobre el Call of Duty de 2023. Aparentemente, la compra de Microsoft no tuvo que ver con la decisión de retrasar este nuevo título en la saga, sino que fueron las bajas ventas de Call of Duty: Vanguard las que obligaron a los ejecutivos de Activision a replantear su estrategia de lanzamientos anuales.

De acuerdo con los trajeados de Activision, están bajo la creencia de que los consumidores están recibiendo estos nuevos juegos en lapsos de tiempo bastante cortos, por lo que han decidido que lo mejor para el futuro de la serie será retrasar el CoD del próximo año hasta 2024 y ver cómo reacciona el mercado ante este impactante cambio. Fuera de lo anterior, el reporte no hace mención alguna sobre este nuevo título, excepto que está siendo desarrollado por Treyarch.

Dentro de este mismo reporte también se dice que, para rellenar el vacío, Activision está “trabajando en múltiples proyectos free-to-play online de Call of Duty“, y por la forma en que lo mencionan, parece que dichos proyectos son completamente ajenos de Warzone 2.

Nota del editor: Se me hace buena idea que los próximos Call of Duty ya no estén saliendo año tras año. Esto no solamente permitirá que el equipo de desarrollo tenga más tiempo para refinar la experiencia, sino que los jugadores tampoco deberán sentirse tan fatigados con la franquicia y sus lanzamientos anuales.

Via: Bloomberg