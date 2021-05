Ultraman tendrá nueva película en Netflix con una historia completamente original

Ultraman regresó en 2019 con una nueva serie que fue lo suficientemente exitosa para tener una segunda temporada, y ahora la franquicia japonesa se aliará con Netflix para trabajar en una película animada que contará una historia completamente original.

De acuerdo con Variety, esta nueva película busca elevar la popularidad de Ultraman al mismo nivel que Godzilla y Pokémon, objetivo que puede llegar a ser bastante complicado. Para hacerlo, la plataforma de streaming contrató a Tsuburaya Productions, quienes se responsabilizarán por animar la película a través del CGI.

En la dirección tenemos a Shannon Tindle, animador que anteriormente colaboró en proyectos como Coraline y Kubo and the Two Strings. Acompañándolo se encuentran John Aoshima y Marc Haimes. Respecto a la noticia, Tindle compartió las siguientes palabras:

“Hacer esta película es un sueño hecho realidad. Lo que empezó como una historia original inspirada por mi amor por Ultraman de Eiji Tsuburaya, de alguna forma se convirtió en una película real de Ultraman. Todo gracias a la increíble confianza del equipo de Tsuburaya Productions y al apoyo de Netflix Animation. Hemos reunido a un gran equipo de estrellas y no puedo esperar para compartir nuestra visión única de Ultraman con el resto del mundo.”

Por ahora no se tienen mayores detalles al respecto, sin embargo, la imagen de cabecera en esta nota es la primera de la película, así que deberemos conformarnos con esta información mientras tanto.

Fuente: Variety