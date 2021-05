Ubisoft revelará un nuevo gameplay de Far Cry 6 esta misma semana

Aunque el próximo 12 de junio Ubisoft llevará a cabo una presentación en el marco de E3 2021, la compañía francesa ha revelado que en un par de días tienen planeado realizar un evento digital enfocado en Far Cry 6, en donde se presentará el primer gameplay de este título.

En un comunicado oficial, Ubisoft ha confirmado que el próximo 28 de mayo a las 11:30 AM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo un evento especial enfocado en revelar un nuevo gameplay de Far Cry 6. Considerando que este título llegará a consolas y PC en algún punto de este año, no se descarta la posibilidad de conocer la fecha de lanzamiento esta misma semana.

RSVP for your first look at Far Cry 6 gameplay premiering May 28th at 9:30 AM PDT.

— Far Cry 6 (@FarCrygame) May 26, 2021