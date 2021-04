¡Ubisoft confirma presentación digital durante E3 2021!

Como ya se esperaba, Ubisoft ha confirmado que llevará a cabo una nueva presentación digital, conocida como Ubisoft Forward, en el marco de E3 2021. Esta no es la primera vez que la compañía realiza un evento de este tipo, ya que desde el año pasado la empresa francesa ha adoptado este formato.

El próximo Ubisoft Forward se llevará a cabo el próximo 12 de junio a las 2:00 PM (hora de la Ciudad de México). Aunque por el momento no se han compartido más detalles, es probable que la presentación por fin nos muestre algo de Rainbow Six Quarantine, Far Cry 6 y alguna sorpresa que tenga la compañía.

Además del Ubisoft Forward, podemos esperar una presentación del PC Gaming Show durante el E3. De igual forma, compañías como Nintendo, Square Enix, Xbox y más, seguramente realizarán algún tipo de evento digital. E3 2021 se llevará a cabo entre el 12 y 15 de junio, y aquí puedes conocer más sobre este evento.

Vía: Ubisoft