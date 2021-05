Originalmente, Man of Steel se iba a desarrollar en el universo de The Dark Knight

Aunque el estado actual del DCEU no le da muchas esperanzas a los fans de Superman, Batman y compañía, originalmente los planes de este universo iban a ser diferentes. En una reciente entrevista, Zack Snyder ha revelado que se consideró desarrollar Man of Steel como una continuación a la trilogía de The Dark Knight de Christopher Nolan.

En una reciente plática en el podcast de Happy, Sad, Confused, Snyder reveló que, en los planes originales, Man of Steel se iba a desarrollar en el universo de The Dark Knight. Sin embargo, esta idea no llegó a concretarse, ya que no se encontró una forma adecuada de traer de regreso al Batman de Christian Bale.

Aunque se consideró que Joseph Gordon-Levitt le diera vida al Caballero de la Noche, como se dio a entender en el final de The Dark Knight Rises, este plan no se llevó a cabo. De igual forma, Snyder reveló que Matthias Schoenaerts, actor que reconocerás por su participación en The Old Guard, fue considerado para interpretar al protector de Ciudad Gótica en Batman v Superman en dado caso de que Ben Affleck hubiera rechazado el papel.

Vía: Comicbook