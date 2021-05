Los Days of Play llegan a la PS Store con descuentos en juegos de PS5 y PS4

Al igual que el año pasado, Sony arrancó los Days of Play con un montón de beneficios para la comunidad, entre ellos, descuentos físicos en juegos de PlayStation. Ahora, el publisher japonés ha decidido extender estas ofertas a la PlayStation Store, donde encontrarás rebajas en algunos importantes títulos tanto de PlayStation 5 como de PlayStation 4.

PS5

– Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – $39.99 USD

– Marvel’s Spider-Man: Remastered – $60.19 USD

– Demon’s Souls – $60.19 USD

– Sackboy: A Big Adventure – $49.79 USD

– The Nioh Collection – $60.19 USD

– Yakuza: Like a Dragon – $41.99 USD

– Judgment – $29.99 USD

– MLB The Show 21 – $49.79 USD

– Ride – $24.99 USD

– Haven – $17.49 USD

– The Pedestrian – $12.99 USD

– Watch Dogs Legion – $19.79 USD

– Call of Duty: Black Ops Cold War – $44.79 USD

PS4

– Ghost of Tsushima – $40.19 USD

– The Last of Us Part II – $29.99 USD

– Days Gone – $19.99 USD

– Persona 5 Strikers – $41.99 USD

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $32.99 USD

– Persona 5 Royal – $27.99 USD

– Sekiro: Shadows Die Twice – $29.99 USD

– Resident Evil 2 – $15.99 USD

– Mafia: Trilogy – $32.99 USD

– Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – $25.99 USD

– Doom 3: VR Edition – $13.99 USD

Para conocer la lista de ofertas completa visita la PlayStation Store de tu región. Todos estos descuentos estarán vigentes hasta el 9 de junio de este año, así que todavía tienes tiempo para decidir qué comprar.

Fuente: PlayStation Store