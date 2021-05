Army of the Dead, la nueva película de Zack Snyder, ya tiene calificaciones

El próximo 14 de mayo llegará Army of the Dead, la nueva película de Zack Snyder, a los cines, y la siguiente semana veremos su estreno en Netflix. De esta forma, varios críticos ya tuvieron la oportunidad de ver esta cinta y calificarla. Para sorpresa, o no, de muchos, este largometraje cuenta con una buena recepción.

Con 47 reseñas al momento, Army of the Dead cuenta con una aprobación del 77% en Rotten Tomatoes. De esta forma, la nueva cinta se posiciona como el trabajo de Zack Snyder, como director, mejor recibido en este sitio, superando su remake de Dawn of the Dead de 2004.

En específico, las reseñas parecen encontrar un punto medio. Mientras que algunos han señalado que los actores hacen un gran trabajo, al grado de ser el pilar principal de esta cinta, otros mencionan que los zombis son una decepción que no logran cumplir las expectativas.

Por ejemplo, esto es lo que menciona Rolling Stones al respecto:

“Porque la película no lo hace, ni siquiera cuando va tan lejos como para, digamos, darnos una probada, un sabor literal, del romance de zombi sobre zombi, carne podrida sobre carne podrida, lo que termina destacando no es la película en sí, tanto, sino el elenco que la lleva”.

Por su parte, ScreenRant no fue tan amable:

“Otros pueden encontrar que es una adición suave y sin humor al género. Como tal, los fanáticos del trabajo de Snyder sin duda querrán ver Army of the Dead, y aquellos intrigados por la premisa pueden darle una oportunidad. Pero Army of the Dead no es de ninguna manera una película de zombis o atracos que no se deben perder, y las personas que no estén interesadas en esta película estarían bien en omitirla”.

Army of the Dead llegará a los cines el próximo 14 de mayo, seguido de un estreno en Netflix el 21 de este mismo mes. En temas relacionados, Zack Snyder ha revelado que Warner Bros. desea eliminar por completo el SnyderVerse.

Vía: Rotten Tomatoes