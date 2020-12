Ubisoft ha retrasado el lanzamiento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Tal parece que Prince of Persia: The Sands of Time Remake ha sido retraso. De acuerdo con la página de Facebook de Ubisoft en la República Checa, el juego ya no estará disponible el próximo 21 de enero de 2021, como originalmente estaba planeado, y ahora llegará un par de meses después.

De acuerdo con un comunicado que se publicó en la página de Facebook de Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time Remake llegará a nuestras manos hasta el 18 de marzo de 2021. De acuerdo con el mensaje de la compañía, esta decisión fue tomada para asegurar el mejor producto posible. Esto fue lo que comentó:

“2020 fue un año como ningún otro. Hoy nos gustaría informarles que necesitamos más tiempo para completar el juego. Con eso, la fecha de lanzamiento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake se trasladó al 18 de marzo de 2021. Creemos que esta es la decisión correcta para garantizar que entregaremos un juego que te gustará. Gracias por su paciencia y apoyo continuo al Príncipe de Persia, y esperamos que permanezcan sanos y a salvo durante esta temporada navideña”.

Este remake ha sido actualizado para correr en el motor Anvil de la serie Assassin’s Creed. El título cuenta con nuevos modelos, así como una cámara y controles mejorados. También se han realizado regrabación de voz y capturas de movimiento con el actor original de Prince, Yuri Lowenthal, el cual vuelve a interpretar su icónico papel, y la actriz de Guidestones, Supinder Wraich, como Farah.

Lo extraño de este mensaje, es que solo se ha compartido por medio de las redes sociales de República Checa, y Ubisoft no ha realizado un comunicado internacional. Esperemos pronto tener más información al respecto. Prince of Persia: The Sands of Time Remake llegará a PS4, Xbox One y PC el próximo 18 de marzo de 2021.

Vía: ResetEra