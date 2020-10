Tú eliges qué parte del juego instalar en Xbox Series X|S

¿Preocupado de que vayas a consumir mucho espacio en tu Xbox Series X|S? Tranquilo, Microsoft tiene una muy buena solución para ti; podrás elegir exactamente qué parte del juego quieres instalar o desinstalar para así ahorrarte almacenamiento.

Esto fue confirmado por Jason Ronald, director de administración de proyectos en Xbox, durante un reciente podcast, destacando que esta función fue pensada exclusivamente para esas nuevas consolas, pero solo aplicará en ciertos títulos:

“Incluso más allá del hardware, hemos hecho ajustes en la interfaz de usuario que facilitará el administrar almacenamiento. Como ejemplo, una de las nuevas funciones que hemos añadido, si es que el juego lo soporta, es la habilidad de desinstalar selectivamente diferentes componentes del juego. Así que, digamos que estás jugando la campaña, y después solo quieres enfocarte exclusivamente en multijugador. Si el desarrollador lo decide, podrás desinstalar solo la campaña para tener más control sobre cómo estás usando tu almacenamiento, así que puedes sacar mayor provecho del espacio que sí tienes.”

Por ahora, no se ha revelado más sobre esta función, así que no sabemos cuáles juegos lo soportarán durante lanzamiento, pero no cabe duda alguna que será una función realmente útil para quienes no tengan pensado adquirir más almacenamiento más allá de los 800GB disponibles que tendrá el Series X.

Via: VGC