Así sería jugar Ghost of Tsushima en PS5

Todavía no sabemos si Ghost of Tsushima vaya a tener mejora gratuita para PlayStation 5, pero en caso de que estés preguntándote exactamente cómo se vería este título corriendo en la siguiente generación, acá te dejamos un video cortesía de SnazzyAI que muestra lo nuevo de Sucker Punch a 60 cuadros por segundo en apantallante resolución 4K.

Debido a todas las cosas que están pasando en esta escena, los 60FPS realmente destacan lo fluido de los movimientos. Con suerte, no faltaría mucho para que Sony anuncie que Ghost of Tsushima y The Last of Us Part II estarán disponibles en PS5, pero por mientras no nos queda más que esperar.

Fuente: SnazzyAI