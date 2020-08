Trials of Mana ha superado expectativas de ventas, declara Square Enix

A pesar de todo, el 2020 ha sido un año lleno de importantes lanzamientos en el mundo de los videojuegos. Estos primeros seis meses del año han estado repletos de fuertes estrenos, por lo que algunos pequeños podrían haber quedado en el olvido. Afortunadamente para Square Enix, Trials of Mana Remake ha logrado superar expectativas de ventas iniciales.

De acuerdo con el más reciente reporte financiero de Square Enix, el remake de Trials of Mana los está dejando bastante satisfechos en cuanto a su rendimiento en el mercado. Sus desarrolladores no revelaron las cifras exactas, pero aseguran que quedaron sorprendidos por ellas. Sin embargo, recordemos que durante su lanzamiento en Japón este título logró mover más de 150 mil copias, cifra que indudablemente ha crecido hasta la fecha.

Trials of Mana Remake únicamente está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Hasta el momento, no se ha dicho nada respecto a una posible versión de Xbox One, y a estas alturas, es un poco probable que llegue.

Fuente: Square Enix