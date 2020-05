Trials of Mana debutó de gran forma en Japón

Una vez más es momento de mirar hacia el oriente y descubrir cuáles fueron los juegos más vendidos en Japón durante la última semana, para ser especifico, del 20 al 26 de abril 2020. Para sorpresa de nadie, Animal Crossing: New Horizons sigue en el primer puesto, aunque contamos con un par de novedades en la lista.

El remake de Trials of Mana logró posicionarse en el segundo y tercer lugar, esto gracias a las versiones de PlayStation 4 y Switch respectivamente. En la consola de Sony, el nuevo juego de Square Enix logró mover 80,383 unidades. Mientras que en el hardware de Nintendo se vendieron 70,114 copias. Esto da un total de 150,497 copias en total.

Por otro lado, contamos con novedades como The Legend of Heroes: Zero no Kiseki con 10,979 copias vendidas y Predator: Hunting Grounds y sus 9,172 unidades distribuidas. Ambos títulos son exclusivos de PlayStation 4.

Software:

–Animal Crossing: New Horizons – 283,913 (3,895,159)

–Trials of Mana – 80,383 (Nuevo) (PlayStation 4)

–Trials of Mana – 70,114 (Nuevo) (Nintendo Switch)

–Final Fantasy VII Remake – 65,569 (839,074)

–Mario Kart 8 Deluxe – 15,264 (2,897,849)

–Ring Fit Adventure – 12,351 (778,943)

–The Legend of Heroes: Zero no Kiseki – 10,979 (Nuevo)

–Super Smash Bros. Ultimate – 9,636 (3,665,504)

–Super Mario Party – 9,377 (1,416,280)

–Predator: Hunting Grounds – 9,172 (Nuevo)

Hardware:

-Switch – 66,609 (11,234,177)

-Switch Lite – 40,495 (2,164,537)

-PlayStation 4 – 18,123 (7,570,758)

-PlayStation 4 Pro – 14,933 (1,513,721)

-New 2DS LL (incluido 2DS) – 1,690 (1,710,041)

-New 3DS LL – 94 (5,887,198)

-Xbox One X – 177 (19,816)

-Xbox One S – 65 (93,212)

Vía: Gematsu