Tráiler filtrado de Zack Snyder’s Justice League nos da el primer vistazo a Deathstroke

Tal parece que la película de Zack Snyder’s Justice League no es lo único que se ha filtrado. Recientemente, varios usuarios de Twitch descubrieron un pequeño tráiler que aún no ha sido liberado de forma oficial por Warner Bros. Este nuevo adelanto se desarrolla durante la pesadilla de Batman, y nos muestra a personajes como The Flash, Joker, Darkseid y, por primera vez en esta versión de la cinta, a Deathstroke.

El teaser apareció en Twitch, en donde varios fans lograron capturarlo y subirlo a YouTube. A diferencia de otros tráilers, este adelanto está enfocado solamente en una sección de la película, la cual parece ser una de las nuevas escenas. Aquí podemos ver a Deathstroke interactuar con Batman y, de acuerdo con Zack Snyder, los dos personajes están colaborando para enfrentar a Darkseid.

Recordemos que el día de ayer, algunos usuarios de HBO Max tuvieron acceso a Zack Snyder’s Justice League una semana antes de su estreno oficial. De esta forma, algunos spoilers ya circulan por el internet. De igual forma, este fue el mensaje que emitió HBO al respecto. Te recordamos que esta película se estrenará de forma oficial el próximo 18 de marzo en todo el mundo.

Vía: Comicbook