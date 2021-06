TODOS los juegos de Shantae llegarán a PS4 y PS5 con ediciones físicas

Actualmente solo es posible jugar Shantae Half Genie Hero y Shantae and the Seven Sirens en PS4 y PS5. Ahora, durante la presentación de Limited Run Games que se llevó a cabo el día de hoy se reveló que los primeros tres títulos en la serie también llegarán a las consolas de Sony.

Shantae fans unite! Shantae 1-5 is coming to PS5 with a physical version in the works. More details will come at https://t.co/5Lksol4sqo. #LRG3 pic.twitter.com/tWalGqPg3F

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) June 14, 2021